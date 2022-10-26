Вышел полноценный трейлер "Чебурашки" от авторов "Последнего богатыря" и "Кухни"

Фильм выйдет на экраны 1 января 2023 года.

Вышел полноценный трейлер "Чебурашки" от создателей "Последнего богатыря". Известно, что в картине снялись такие известные актеры как Сергей Гармаш, Федор Добронравов и Елена Яковлева. Голос мультипликационному персонажу подарила Ольга Кузьмина, известная зрителям по сериалу "Кухня".Авторы изменили внешний вид персонажа. В финальной версии картины он отличается от версии, показанной в тизере.

Известно, что Сергей Гармаш исполнил роль садовника по имени Гена, который однажды находит в дендрарии необычного зверька. Действие фильма развернется вокруг конфликта между Геной и богатой женщиной, ребенок которой захотел себе в подарок необычную живую игрушку. Сценарий к ленте написали авторы "Кухни" Виталий Шляппо, Василий Куценко и Вячеслав Зуб. Режиссером проекта выступил Дмитрий Дьяченко.

Вышел первый трейлер праздничного спецвыпуска "Стражей Галактики".

Фото и видео: YouTube / Central Partnership