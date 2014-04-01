Уильям Пэкер заметил, что Крис Рок отверг попытки полиции заставить его выдвинуть обвинения против актера.

Продюсер "Оскара" заявил, что полицейские хотели задержать Уилла Смита во время церемонии. Соответствующей информацией с журналистами американского телеканала ABC поделился Уильям Пэкер, представляющий организаторов торжественной церемонии вручения наград Академии киноискусств США. Он уточнил, что сотрудники правоохранительных органов Лос-Анджелеса, находящегося в штате Калифорния, требовали "немедленно задержать" голливудского артиста. Ранее Уилл Смит дал пощечину прямо на сцене ведущему Крису Року. Мужчине не понравилась шутка про его супругу Джаду Пинкетт-Смит. Далее Смит нецензурно высказался в адрес Рока.

Они говорили, что это рукоприкладство, именно это слово они использовали на тот момент…Вы можете выдвинуть обвинения, и мы задержим его. Они предлагали такой вариант. Уильям Пэкер, представитель "Оскара"

Пэкер добавил, что в беседе участвовал пострадавший Крис Рок. Комик настаивал на том, чтобы не давать этому расследованию ход. Он категорически отверг предложение полицейских выдвинуть обвинения в адрес Уилла Смита.

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Фото и видео: ABC News