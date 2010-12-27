Названа официальная дата выхода "Шазам! 2"

Кинолента выйдет на экраны 1 апреля 2020 года.

В понедельник, 16 декабря, стало известно, когда выйдет на экраны вторая часть киноленты "Шазам!". Об этом сообщает пресс-служба Warner Bros.

Студия запланировала показ супергеройской киноленты на 1 апреля 2020 года.

Отметим, что никаких подробностей по сиквелу не обнародовано.

Напомним, что в сюжете первой части лежала история подростка Билли Бэтсон, который обрел способность превращаться в супергероя, произнеся магическое слово "Шазам!".

Главные роли в фильме вновь исполнят Закари Ливай и Эшер Энжел. Амплуа злодея досталась британскому актеру Марку Стронгу. Режиссером ленты стал Дэвид Ф. Сандберг, до этого снявший ужастики "И гаснет свет..." и "Проклятие Аннабель: Зарождение зла".

В мировом прокате фильм собрал 364 миллиона долларов при бюджете в 100 миллионов.

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