Как снимали фильм "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2"

Режиссер раскрыл некоторые секреты съемки.

В четверг, 12 декабря, на большие экраны выйдет продолжение новогодней комедии "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел" с Сергеем Буруновым в главной роли. В преддверии широкого проката режиссер Илья Куликов рассказал, как снимали фильм. Об этом пишут журналисты Teleprogramma.pro.

Комедия расскажет о зимних приключениях полицейских из элитного района Москвы. По словам Куликова, на написание сценария ушло 2-3 месяца. В фильме много недетских шуток, но в них нет ничего подцензурного.

Съемки фильма, в котором падает снег и кружит метель, на самом деле проходили летом, и с этим фактом было связано немало трудностей. Было брошено немало сил, чтобы создать зиму. Например, искусственный снег можно наблюдать у магазина, в сцене, когда герои вышли и испугались, что наступили холода.

Заснеженный лес в фильме также оказался сложной компиляцией. Куликов рассказал, что на землю положили специальный настил, похожий на снег, чтобы художникам было легче создать его в компьютерной графике. На одежду героев падал искусственный снег. Кроме того, его также рисовали, чтобы создать метель.

Ранее мы писали, что Джордж Миллер выпустит сиквел "Безумного Макса".

Видео: YouTube / Телеканал ТНТ