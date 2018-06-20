Джордж Миллер выпустит сиквел "Безумного Макса"

Работа над фильмом начнется после завершения съемок другой картины.

Режиссер франшизы "Безумный Макс" Джордж Миллер рассказал о съемках сиквела. Работа над новым фильмом начнется после завершения съемок картины "Три тысячи лет тоски" с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон. Об этом пишет издание Deadline.

Миллер заверил, что еще один фильм о Максе "определенно выйдет". Он отметил, что не закончил историю, и поэтому "следующим этапом станет новый "Безумный Макс". Подробности сиквела режиссер не раскрыл.

Трилогия о постапокалиптическом мире с Мелом Гибсоном в главной роли вышла в 80-х гг. 20 столетия. В конце 90-х режиссер решил снять продолжение. Съемки четвертой части под названием "Безумный Макс: Дорога ярости" с Томом Харди начались в 2012 году в Намибии. Вышедший в 2015 году фильм завоевал любовь поклонников, получил шесть "Оскаров" и вошел в список лучших фильмов десятилетия по версии многих кинокритиков.

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Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures