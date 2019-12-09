"Холодное сердце 2" вновь возглавило российский прокат

Общие сборы анимационного фильма составили 1,47 млрд рублей.

Анимационный фильм "Холодное сердце 2" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат. Общие сборы картины в большом кино составили 1,47 млрд рублей. Об этом пишет портал kinobusiness.com.

Во второй части мультфильма Эльза, Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются в новое путешествие. Эльза хочет раскрыть тайну королевства Эренделл и понять, почему она родилась с волшебной силой.

На втором месте оказался фантастический фильм Джейка Кэздана "Джуманджи. Новый уровень". Сборы картины в прокате РФ составили 160,2 млн рублей.

В тройку лидеров попала мелодрама Пола Фига "Рождество на двоих". Фильм собрал за первый уикенд 92,7 млн рублей.

Четвертую строчку рейтинга занял детектив Райана Джонсона "Достать ножи" с Дэниэлом Крейгом в главной роли. Фильм заработал за минувшие выходные 64 млн рублей. Общие сборы за две недели составили около 240 млн рублей.

Замыкает топ-5 российская военная драма Игоря Копылова "Ржев", собравшая 40,5 млн рублей за первый уикенд.

Ранее мы писали, что американский институт кино составил рейтинг лучших фильмов 2019 года.

Видео: YouTube / Disney Россия