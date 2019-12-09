Американский институт кино составил рейтинг лучших фильмов 2019 года

В список попали "Ирландец", "Джокер" и "Кролик Джоджо".

В понедельник, 9 декабря, стало известно о том, что американский институт кино составил свой рейтинг лучших фильмов уходящего года. Об этом сообщае6т THR.

Известно, что в списке десять позиций. Отмечается, что очередность в этом рейтинге не имеет значения. В "чарты" киноинститута США попали: "Однажды в… Голливуде", "Маленькие женщины", "Достать ножи" , "Прощание", "Ирландец", "Джокер" и "Кролик Джоджо", "Брачная история" и "Дело Ричарда Джуэлла".

Известно, что американские кинокритики отдельно похвалили фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо "Паразиты".

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился первый трейлер "Чудо-Женщины"

Видео:American Film Institute/YouTube