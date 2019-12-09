В сети появился первый трейлер "Чудо-Женщины"

События киноленты развернуться в 80-х.

В понедельник, 9 декабря, в сети появился первый трейлер "Чудо-женщина: 1984". Видеоролик опубликован на YouTube-канале WBRussia.

События киноленты развернуться в 80-х. По сюжету миллиардер Максвелл Лорд, с помощью доктора Барбары Энн Минервы, намерен найти магический артефакт, который сделает его силы безграничными.

В главных ролях заявлены Педро Паскаль, Галь Гадот и Крис Пайн.

Фильм выйдет 4 июня 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер второго сезона сериала "Пацаны".

Видео:WBRussia/YouTube