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В сети появился первый трейлер "Чудо-Женщины"

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События киноленты развернуться в 80-х.

В понедельник, 9 декабря, в сети появился первый трейлер "Чудо-женщина: 1984". Видеоролик опубликован на YouTube-канале  WBRussia.

События киноленты развернуться в 80-х. По сюжету миллиардер Максвелл Лорд, с помощью доктора Барбары Энн Минервы, намерен найти магический артефакт, который сделает его силы безграничными. 

В главных ролях заявлены  Педро Паскаль, Галь Гадот и Крис Пайн.

Фильм выйдет 4 июня 2020 года. 

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер второго сезона сериала "Пацаны".

Видео:WBRussia/YouTube

 

 

Теги: кино, культура, чудо женщина
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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