В сети появился первый трейлер "Чудо-Женщины"

В понедельник, 9 декабря, в сети появился первый трейлер "Чудо-женщина: 1984". Видеоролик опубликован на YouTube-канале WBRussia.
События киноленты развернуться в 80-х. По сюжету миллиардер Максвелл Лорд, с помощью доктора Барбары Энн Минервы, намерен найти магический артефакт, который сделает его силы безграничными.
В главных ролях заявлены Педро Паскаль, Галь Гадот и Крис Пайн.
Фильм выйдет 4 июня 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер второго сезона сериала "Пацаны".
Видео:WBRussia/YouTube
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