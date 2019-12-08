Вышел трейлер второго сезона сериала "Пацаны"

Новые серии выйдут на экран 2020 году.

В сети появился трейлер второго сезона сериала "Пацаны", основанного на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дэрика Робертсона.

В центре сюжета сериала специальная группа людей, которая пытается уничтожить супергероев. Как выяснялось, обладатели сверхспособностей зачастую не такие уж приятные и добрые люди, готовые всегда прийти на помощь. За образом спасителя скрывается наркоман, сексуальный маньяк, убийца, поэтому "Пацаны" всегда готовы поставить зазнавшегося героя на место самым жестоким способом.

Главные роли сериале исполнили Карл Урбан, Эрин Мориарти, Лас Алонсо, Джек Куэйд, Карен Фукухара, Энтони Старр, Чейс Кроуфорд, Джесси Ашер, Доминик МакЭллигот и Нэйтан Митчелл. Премьера сериал состоялся в пятницу, 26 июля на Amazon Prime Video.

Ранее мы публиковали трейлер последнего сезона психологического сериала "Родина". В новых сериях офицер ЦРУ переживает стресс после российского плена, но вынуждена вновь вернуться к работе из-за новой власти в стране.

Видео: YouTube / Amazon Prime Video