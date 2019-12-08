Вышел трейлер последнего сезона сериала "Родина"

Офицера ЦРУ Кэрри Мэтисон вновь привлекают к делу после возвращения из российского плена.

Телеканали SHOWTIME выпустил трейлер 8 сезона психологического сериала "Родина". Сезона стартует 9 февраля 2020 года и будет состоять из 12 эпизодов.

По сюжету новых серий советник по национальной безопасности США недавно вступившего в должность президента Ральфа Уорнера, назначен вести переговоры о мире с талибами в Афганистане. К диалогу он намерен привлечь Кэрри Мэтисон, которая до сих пор испытывает стресс от жестокого обращения в российской тюрьме в России.

Известно, что новый сезон станет заключительным. Главные роли в нем сыграли Клэр Дэйнс, Мэнди Патинкин, Мори Стерлин, Лайнас Роуч, Коста Ронин, Нуман Аджар и Нимрат Каур.

Премьера первого эпизоды "Родина" состоялся в 2011 году. Сюжет рассказывал о вернувшемся из иракского плена сержанта морской пехоты ВМФ США Николаса Броудиа и офицера ЦРУ Кэрри Мэтисон, которая подозревала его в причастности к подготовке террористической атаки на Америку.

За время существования сериала выиграл три премии "Золотой Глобус" и статуэтку "Эмми", а также неоднократно номинировался на приз Гильдии актеров.

Видео: YouTube / SHOWTIME