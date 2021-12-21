Москва стала лидером по средним расходам на сборы ребенка.

Сборы ребенка в школу подорожали в России в 1,5‑2 раза с 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы SuperJob.

В проведенном опросе приняли участие девять тысяч респондентов из городов-миллионников страны. В Москве средние расходы на сборы ребенка в школу составили 19 200 рублей. В Санкт-Петербурге показатель достиг отметки в 17 500 рублей. Третьим по величине расходов оказался Екатеринбург – 16 900 рублей.

