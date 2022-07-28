Вышел первый тизер фильма "Оппенгеймер"

Мировая премьера состоится в июле 2023 года.

Кинокомпания Universal Pictures представила первый тизер фильма "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана.

События картины развернутся в период Второй мировой войны. В центре сюжет окажется американский физик-ядерщик Роберт Оппенгеймер, создавший первую в истории атомную бомбу.

Главную роль исполнит Киллиан Мерфи. Также в фильме сняли Флоренс Пью, Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Роберт Дауни-младший и другие. Мировая премьера состоится в июле 2023 года.

Ранее Netflix показал новый трейлер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо.

Видео: YouTube / Universal Pictures