Вышел первый тизер фильма "Оппенгеймер"

Кинокомпания Universal Pictures представила первый тизер фильма "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана.
События картины развернутся в период Второй мировой войны. В центре сюжет окажется американский физик-ядерщик Роберт Оппенгеймер, создавший первую в истории атомную бомбу.
Главную роль исполнит Киллиан Мерфи. Также в фильме сняли Флоренс Пью, Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Роберт Дауни-младший и другие. Мировая премьера состоится в июле 2023 года.
Ранее Netflix показал новый трейлер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо.
Видео: YouTube / Universal Pictures
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