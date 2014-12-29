Netflix показал новый трейлер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо

Фильм будет показан в кинотеатрах в ноябре, на стриминге - в декабре текущего года.

Американский стриминговый онлайн-сервис Netflix показал новый трейлер мультфильма "Пиноккио" от режиссера Гильермо дель Торо. Специальный ролик по анимационной покадровой ленте размещен на официальном YouTube-канале платформы. Известно, что картина переосмыслит известную многим историю про деревянную куклу, которая хотела стать настоящим мальчиком.

Марионетка волшебным образом оживает, чтобы исцелить сердце горюющего резчика по дереву по имени Джеппетто. Этот причудливый фильм рассказывает об озорных и непослушных приключениях Пиноккио в его поисках своего места в мире. синопсис фильма

Напомним, что мультфильм основан на сказке итальянского писателя Карло Коллоди. В версии мексиканского режиссера, получившего премию "Оскар", история разворачивается в Италии 1930-х годов. В этот момент власть в стране находилась у дуче Бенито Муссолини. "Пиноккио" пройдет с прокатом в некоторых кинотеатрах в ноябре 2022 года, а на стриминге его можно будет увидеть в декабре 2022 года.

Вышел тизер-трейлер четвертой части "Джона Уика".

Фото и видео: YouTube / Netflix