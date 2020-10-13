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В Планетарии пройдет музыкальное шоу "Интерстеллар"
Сегодня, 17:29
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ElzaRada12

В Планетарии пройдет музыкальное шоу "Интерстеллар"

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15 мая в Петербургском Планетарии пройдет музыкальное полнокупольное шоу под звездами "INTERSTELLAR".

Под 25-метровым звездным куполом зрители услышат величественную музыку Ханса Циммера и Яна Тирсена на фортепьяно в исполнении виртуоза классического и джазового фортепиано, лауреата многочисленных российских и международных конкурсов пианиста Станислава Чигадаева.

Под музыку из фильмов "Гладиатор", "Начало", "Перл Харбор", "Темный Рыцарь", "Амели", "1+1" над головами зрителей будут взлетать и падать кометы, северное сияние будет искрить под звездами, а зал наполнит музыка и бескрайний космос.

Под заглавную композицию к фильму "Интерстеллар" можно будет увидеть столкновение галактик, рождение черных дыр и выступающий под куполом горизонт событий.



Начало в 21:00

Билеты: от 1000 рублей

Теги: интерстеллар, петербургский планетарий
Категории: Новости СПб, Культура, Лента новостей,

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