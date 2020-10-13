В Планетарии пройдет музыкальное шоу "Интерстеллар"

15 мая в Петербургском Планетарии пройдет музыкальное полнокупольное шоу под звездами "INTERSTELLAR".

Под 25-метровым звездным куполом зрители услышат величественную музыку Ханса Циммера и Яна Тирсена на фортепьяно в исполнении виртуоза классического и джазового фортепиано, лауреата многочисленных российских и международных конкурсов пианиста Станислава Чигадаева.



Под музыку из фильмов "Гладиатор", "Начало", "Перл Харбор", "Темный Рыцарь", "Амели", "1+1" над головами зрителей будут взлетать и падать кометы, северное сияние будет искрить под звездами, а зал наполнит музыка и бескрайний космос.

Под заглавную композицию к фильму "Интерстеллар" можно будет увидеть столкновение галактик, рождение черных дыр и выступающий под куполом горизонт событий.





Начало в 21:00

Билеты: от 1000 рублей