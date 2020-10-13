В Планетарии пройдет музыкальное шоу "Интерстеллар"

Под 25-метровым звездным куполом зрители услышат величественную музыку Ханса Циммера и Яна Тирсена на фортепьяно в исполнении виртуоза классического и джазового фортепиано, лауреата многочисленных российских и международных конкурсов пианиста Станислава Чигадаева.
Под музыку из фильмов "Гладиатор", "Начало", "Перл Харбор", "Темный Рыцарь", "Амели", "1+1" над головами зрителей будут взлетать и падать кометы, северное сияние будет искрить под звездами, а зал наполнит музыка и бескрайний космос.
Под заглавную композицию к фильму "Интерстеллар" можно будет увидеть столкновение галактик, рождение черных дыр и выступающий под куполом горизонт событий.
Начало в 21:00
Билеты: от 1000 рублей
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