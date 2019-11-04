HBO показал тизер сериала "Страна Лавкрафта"

По сюжету, история происходит в 1950-е годы.

На YouTube-канале компании HBO появился тизер сериала "Страна Лавкрафта", снятого по мотивам одноименной книги писателя Мэтта Раффа.

По сюжету, история происходит в 1950-е годы, 22-летний ветеран корейской войны Аттикус Фриман вместе с дядей и подругой путешествуют по США, чтобы найти отца Фримана.

Продюсер сериала – Джей Джей Абрамс ("Звездный путь", "Остаться в живых"), сценаристы – Джордан Пил ("Прочь", "Мы"), Миша Грин ("Спартак: кровь и песок", "Герои", "Сыны анархии"). Премьера состоится в августе этого года.

Опубликованы два новых постера фильма "Майор Гром: Чумной Доктор".

Видео: YouTube/ НВО