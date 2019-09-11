Опубликованы два новых постера фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

На плакатах запечатлен главный герой и неуловимый злодей.

Bubble Studios опубликовала два новых постера фильма "Майор Гром: Чумной Доктор", снятого по мотивам одноименного российского комикса. На плакатах можно детально рассмотреть двух главных персонажей: майора полиции Игоря Грома и неуловимого злодея – Чумного Доктора.

Действие в фильме разворачивается в Петербурге. Майор Игорь Гром известен всему городу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность делают майора идеальным полицейским, который не знает преград. Однако все меняется, когда появляется загадочный человек в маске – Чумной Доктор. Злодей решает, что город болен чумой беззакония, и начинает "лечить" его, убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса.

Премьера фильма запланирована на 2021 год. Главную женскую роль исполнила Любовь Аксенова. Также в кинокомиксе снялись Тихон Жизневский, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко и другие актеры. Режиссером выступил Олег Трофим.

Ранее в сети появился трейлер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". Соцсети встретили его восторженными и удивленными комментариями: "Выглядит круто и по-голливудски хорошо", "Вы посмотрите-ка, неужто кто-то снимать научился!", "Очень достойно", "Если изначально я не интересовался проектом, то теперь и глянуть хочется". Однако пользователей интернета разочаровал главный саундтрек фильма – перепетая песня Виктора Цоя "Перемен требуют наши сердца". Люди написали недовольные отзывы: "У наших как всегда нет денег на хороший саундтрек, постоянно ремиксы", "Кавер на "Кино" прямо портит все", "Кавер чудовищный".

Фото: Bubble Studios

Видео: YouTube / Bubble Comics