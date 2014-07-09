  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Опубликован первый постер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Сегодня, 12:50
159
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Опубликован первый постер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

0 0

На нем изображены сам Человек-паук, а также Зеленый гоблин и Доктор Осьминог.

Кинокомпания Sony опубликовала официальный постер фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Он появился на официальной странице компании в Twitter.

В центре постера изображен главный герой кинокартины, которого сыграл актер Том Холланд. Вокруг Человека-паука вьются щупальца Доктора Осьминога (Альфред Молина). На заднем плане можно рассмотреть еще одного антагониста – Зеленого гоблина.

Показ нового фильма о Человеке-пауке в России состоится 16 декабря. Мировая премьера намечена на 17 декабря. Главные роли в картине сыграли Том Холланд, Зендея и Бенедикт Камбербэтч. Также стало известно, что Том Холланд может оставить роль Человека-паука после выхода этого фильма. 

Ранее вышел тизер четвертого сезона "Очень странных дел".

Фото: Twitter/Sony

Теги: sony, постер, том холланд, человек-паук нет пути домой
Категории: Кино, Мировые новости, Культура, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии