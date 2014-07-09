Опубликован первый постер фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

На нем изображены сам Человек-паук, а также Зеленый гоблин и Доктор Осьминог.

Кинокомпания Sony опубликовала официальный постер фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Он появился на официальной странице компании в Twitter.

В центре постера изображен главный герой кинокартины, которого сыграл актер Том Холланд. Вокруг Человека-паука вьются щупальца Доктора Осьминога (Альфред Молина). На заднем плане можно рассмотреть еще одного антагониста – Зеленого гоблина.

Показ нового фильма о Человеке-пауке в России состоится 16 декабря. Мировая премьера намечена на 17 декабря. Главные роли в картине сыграли Том Холланд, Зендея и Бенедикт Камбербэтч. Также стало известно, что Том Холланд может оставить роль Человека-паука после выхода этого фильма.

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Фото: Twitter/Sony