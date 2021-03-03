В Петербурге представили комикс, посвященный Артему Дзюбе

История футболиста начинается в 1988 году – с финала Евро.

В среду, 3 марта, вышел первый номер комикса, посвященного нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе. Комикс презентовали на "Газпром Арене" в рамках пресс-конференции, приуроченной к 100 дням до старта Евро-2020.

История Артема Дзюбы начинается в 1988 году – с финала Евро, где сборная СССР проигрывает команде Нидерландов. Светлые силы посылают на Землю великих футболистов-героев, а темные строят козни и портят игрокам жизнь и карьеру.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Его перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Турнир проведут в 12 европейских городах, в том числе Петербурге, Лондоне, Риме, Глазго и др.

В Северной столице состоятся три матча группового этапа и один из четвертьфиналов. В группе В россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами. Два матча пройдут в Петербурге.

В этом сезоне 32-летний Артем Дзюба сыграл 25 матчей за "Зенит", в которых забил 13 голов. За сборную России он выступает с 2011 года. Всего на счету у нападающего 47 матчей и 26 голов за национальную сборную.

Ранее экс-тренер "Динамо" Кобелев заявил, что женщина не может разбираться в футболе.

Фото, видео: ВКонтакте / ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге