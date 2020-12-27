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Вчера, 20:21
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Экс-тренер "Динамо" Кобелев заявил, что женщина не может разбираться в футболе

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По его словам, для женщин есть другие виды спорта, в которых они могут работать.

Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев заявил, что женщина не может разбираться в футболе. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Футбольный Хейт".

Кобелев отметил, что для женщин есть другие виды спорта, в которых они могут работать: женский футбол, гимнастика, легкая атлетика и фигурное катание.

Звонят девушки, начинают брать интервью. Я говорю: "А мужчин нет у вас там?" Мужчины уже футболом не занимаются?.

Андрей Кобелев, футбольный тренер

Однако экс-наставник "Динамо" также заявил, что не против женщин в футболе в целом.

Ранее стало известно, что на матче между "Зенитом" и "Ростовом" задержали более 40 болельщиков.

Видео: YouTube / Футбольный Хейт

Теги: андрей кобелев, женщина, фк динамо москва
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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горшков даниэль
Вчера 23:17

Секс на одну ночь - без денег и отношений, это реально. Тысячи женщин хотят просто потрахаться (многие замужем). Все фото реальные, просто лайкай и сам увидишь что будет;), пользуйся ----- http://bit.do/bazax

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