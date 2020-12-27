Экс-тренер "Динамо" Кобелев заявил, что женщина не может разбираться в футболе

Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев заявил, что женщина не может разбираться в футболе. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Футбольный Хейт".
Кобелев отметил, что для женщин есть другие виды спорта, в которых они могут работать: женский футбол, гимнастика, легкая атлетика и фигурное катание.
Звонят девушки, начинают брать интервью. Я говорю: "А мужчин нет у вас там?" Мужчины уже футболом не занимаются?.
Андрей Кобелев, футбольный тренер
Однако экс-наставник "Динамо" также заявил, что не против женщин в футболе в целом.
Ранее стало известно, что на матче между "Зенитом" и "Ростовом" задержали более 40 болельщиков.
Видео: YouTube / Футбольный Хейт
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