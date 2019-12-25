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Павел Деревянко поправился на четыре размера в новом сезоне сериала "Дылды"
Сегодня, 11:23
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Павел Деревянко поправился на четыре размера в новом сезоне сериала "Дылды"

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Актера сделали больше при помощи специального костюма.

В Анапе стартовали съемки третьего сезона сериала "Дылды" с Павлом Деревянко в главной роли. Об этом сообщила пресс-служба СТС.

В новых сериях актер предстанет перед зрителями в неожиданном образе. Некогда уверенный и амбициозный тренер Михаил Ковалёв не справляется с жизненными трудностями и изрядно набирает в весе. Справиться с проблемами ему помогает психотерапевт Лев. Ковалёв вынужден начать все заново и взяться за женскую команду по пляжному волейболу. Однако грубияну и сексисту мешает второй тренер команды – феминистка Лера.

Как сообщили создатели сериала, Павел Деревянко поправился на целых четыре размера при помощи специального костюма.

Дата премьеры пока не раскрывается.

Ранее мы писали, что петербургский комик не смог пройти "Форт Боярд" из-за ложноположительного теста на КОВИД.

Фото: пресс-служба СТС

Теги: дылды, павел деревянко, стс
Категории: Культура, Новости России, Лента новостей,

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