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Петербургский комик не смог пройти "Форт Боярд" из-за ложноположительного теста на КОВИД
Сегодня, 15:30
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский комик не смог пройти "Форт Боярд" из-за ложноположительного теста на КОВИД

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В новом выпуске за золото форта впервые будет бороться команда из четырех человек.

27 сентября в эфире телеканала СТС стартовал показ нового сезона шоу "Форт Боярд". На этот раз ведущим популярного проекта стал Сергей Бурунов.

Участие в одном из выпусков должна была принимать актерская пара из Петербурга – Юлия Топольницкая и Игорь Чехов. Правда, пройти знаменитую игру удалось только Юлии. После 10-дневного карантина во Франции у комика Игоря Чехова выявили коронавирус. Несмотря на то, что тест оказался ложноположительным, Чехову так и не удалось побороться за золото форта.

Приехал прикрывать тылы Юли. Конечно, очень жалко и обидно! Я так хотел поучаствовать, был готов ко всему. Надеюсь, когда-нибудь еще появится такая возможность.

Отметил Игорь Чехов

В новом выпуске испытания впервые будет проходить команда из четырех человек: комики Роман Юнусов, Антон Иванов, Иван Половинкин, а также актриса и девушка Гарика Харламова – Екатерина Ковальчук.

Ранее Елена Подкаминская сделала откровенное признание на презентации нового сезона СТС.

Фото: пресс-служба СТС

Теги: игорь чехов, стс, форт боярд
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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