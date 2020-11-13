"Я не люблю комедии": Елена Подкаминская сделала откровенное признание на презентации нового сезона СТС

Актриса считает, что смешить зрителей опасно.

Российская актриса Елена Подкаминская, известная по сериалам "Кухня", "ИП "Пирогова" и "Жена олигарха", сделала откровенное признание на презентации нового сезона СТС в Петербурге. Она заявила, что не любит комедии, однако очень часто работает в этом жанре.

Вообще я комедии не люблю. Я не знаю, как так получилось, что я работаю в таком жанре частенько. Еще со времен "Кухни" я помню, что мы с Димкой Дьяченко (режиссер "Кухни", "Отеля Элеон", двух частей "Последнего богатыря" – прим. Ред.) очень стремились быть живыми и настоящими. Хотели придумать живого человека, который попал в обстоятельства. И эти обстоятельства рождают тот самый юмор и смех у зрителя. Потому что смешить – это опасно и не хорошо для актера. Я не про шоу, это другое, а именно в нашем деле. Насколько это у нас получилось в условиях нашего жанра и сценария, проекта, это, конечно, судить зрителям. Елена Подкаминская

11 октября на СТС состоялась премьера комедийного сериала "Жена олигарха", главную роль в котором исполнила Елена Подкаминская. Актриса сыграла эффектную жену олигарха Альбину Барвашину, которая после исчезновения мужа (Игорь Верник) вынуждена начать новую жизнь в российской глубинке. Она возглавляет обувную фабрику в провинциальном городке. Это единственное, что досталось ей в "наследство" от сбежавшего супруга.

Для этой роли Елена Подкаминская изменила прическу и примерила на себя элегантные образы Виктории Бэкхем и Мелании Трамп.

В сериале также сыграли Ольга Бузова, Никита Джигурда, Владимир Гостюхин и др.

Фото: пресс-служба СТС

Видео: Piter.TV