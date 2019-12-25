Штайнмайер поддержал обсуждение возвращения всеобщей воинской обязанности в Германии

Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что Германии важно увеличить численность войск.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал обсуждение возвращения всеобщей воинской обязанности в стране. Соответствующее заявление немецкий чиновник сделал в интервью местной газете Märkische Allgemeine Zeitung. В СМИ заметили, что за последние месяцы политические элиты виз Берлина неоднократно высказывались за возвращение воинской повинности однако пока что национальное правительство пока делает ставку на увеличение привлекательности службы в бундесвере по контракту.

Каждый, кто смотрит на Европу, должен прийти к выводу, что мы должны лучше защищаться. Защита наших интересов, нашей демократии, нашей свободы нужнее чем когда бы то ни было. Поэтому нам нужно обсуждение по воинской повинности. Я приветствую, что оно сейчас идет. Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ

Напомним, что министр по обороне ФРГ Борис Писториус заявил, что стране потребуется дополнительно около 50-60 тысяч военнослужащих для того, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО. Ранее чиновник говорил о том, что настоящее время Германия не может вернуть воинскую обязанность из-за нехватки казарм и возможностей для обучения молодых призывников. На данный момент целевой показатель по военнослужащим в Германии составляет 203 тысячи человек. Численность местной армии сокращалась два года подряд. По состоянию на март 2025 года речь велась примерно о 182 тысячах человек.

Президент Германии полчаса ждал дипломатов Катара в аэропорту.

Фото: YouTube / phoenix