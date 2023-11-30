Президент Германии полчаса ждал дипломатов Катара в аэропорту

Он прибыл в Доху с официальным визитом на встречу с эмиром страны.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер полчаса ждал дипломатов Катара в аэропорту. Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на немецкие СМИ.

Штайнмайер прибыл в Доху с официальным визитом, чтобы встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом Аль Тани. У трапа собрался почетный военный караул, но официальных представителей Катара не было. Президенту Германии пришлось ждать полчаса, пока к трапу не подоспел министр иностранных дел Катара Султан бин Саад Аль-Мурайхи. Позже стало известно, что самолет Штайнмайера прибыл раньше ожидаемого времени.

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Видео: Telegram / РИА Новости