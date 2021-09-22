Самолет Ил-76 вылетел из Махачкалы в египетский аэропорт Эль-Ариш.

Борт МЧС России доставит 27 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел из Махачкалы в египетский аэропорт Эль-Ариш. Там гуманитарный груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, затем груз отправят жителям региона. Отмечается, что гуманитарная помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

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Видео: МЧС России