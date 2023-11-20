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В Приморье спасли трех попавших в снежный плен рыбаков

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Автомобиль с тремя мужчинами занесло на скользкой дороге и выбросило в кювет.

В Приморье спасли трех попавших в снежный плен рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Инцидент произошел 19 ноября в районе реки Ороченка Красноармейского района. Автомобиль с тремя мужчинами занесло на скользкой дороге и выбросило в кювет. Они разбили палаточный лагерь у реки, а затем отправились в охотничье зимовье, чтобы вызвать помощь.

Спасателям пришлось расчищать дорогу от деревьев и снега, чтобы спасти рыбаков. Они вытащили их автомобиль из кювета. Самих мужчин проводили до поселка Пластун, их жизням ничто не угрожает.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии в результате пожара погибли женщина и ребенок.

Видео: МЧС Приморского края

Теги: мчс россии, приморье, рыбаки, снежный плен
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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