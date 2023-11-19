Причина возгорания устанавливается.

В Башкирии в результате пожара погибли женщина и ребенок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел в ночь на 19 ноября на улице Некрасова в Янауле. Загорелось подсобное помещение на четвертом этаже жилого дома. Причина возгорания устанавливается.

Пожарные спасли 19 человек, из них 10 детей. Одна женщина и четырехлетняя девочка при самостоятельной эвакуации получили отравление продуктами горения. Женщина скончалась в машине скорой помощи. Девочку успели довезти до больницы, где была констатирована ее смерть.

Ранее мы сообщали, что в Тольятти загорелся продуктовый склад.

Видео: МЧС Башкортостан