Площадь огня составила 1200 квадратных метров.

В Тольятти загорелся продуктовый склад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Инцидент произошел в ночь на 15 ноября на улице Базовая. В МЧС поступило сообщение о пожаре на территории продуктового склада. Прибывшие подразделения установили, что горит кровля здания. Площадь огня составила 1200 квадратных метров. В его тушении участвовали 55 человек и 18 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

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Видео: Telegram / МЧС Самарской области