В Луганске на крыше ресторана потушен пожар

Информации о пострадавших нет.

Крыша ресторана загорелась на площади 400 квадратных метров в Луганске. Соответствующее заявление сделали представители экстренных региональных ведомств. Позже сотрудники ГУ МЧС уточнили, что по уточненным данным, огонь затронул только территорию в 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет. Специалисты рассказали журналистам о том, что пламя между потолочным перекрытием и крышей первым заметил работник заведения. Далее личный персонал воспользовался огнетушителем, но справиться с огнем самостоятельно у них не получилось. В результате людям пришлось эвакуироваться из помещения до прибытия бригады.

В Луганской народной республике огнеборцы МЧС тушат пожар в ресторане... В Луганске горит крыша ресторана "Верагуста". ранее сообщение ГУ МЧС по ЛНР

В ликвидации последствий возгорания были задействованы 40 местных специалистов и семь единиц специальной техники ГУ МЧС.

Крупный пожар на подмосковном складе локализовали.

Фото и видео: ГУ МЧС России