Крупный пожар на подмосковном складе локализовали

Распространение пожара на склад в городском округе Ленинский в Московской области удалось ограничить двумя тысячами квадратных метров. Соответствующей информацией с журналистами поделились местные представители из региональной пресс-службы экстренного ведомства страны. Ранее специалисты ГУ МЧС упоминали о том, что по предварительным сведениям, в огне пострадавших нет.
В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 2000 квадратных метров.
пресс-служба ГУ МЧС РФ
В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в четырехэтажном здании.
Фото и видео: ГУ МЧС по региону
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