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Крупный пожар на подмосковном складе локализовали

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ГУ МЧС сообщает, что никто не пострадал в огне.

Распространение пожара на склад в городском округе Ленинский в Московской области удалось ограничить двумя тысячами квадратных метров. Соответствующей информацией с журналистами поделились местные представители из региональной пресс-службы экстренного ведомства страны. Ранее специалисты ГУ МЧС упоминали о том, что по предварительным сведениям, в огне пострадавших нет.

В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 2000 квадратных метров.

пресс-служба ГУ МЧС РФ

В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в четырехэтажном здании.

Фото и видео: ГУ МЧС по региону

Теги: гу мчс, подмосковье, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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