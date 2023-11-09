В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в четырехэтажном здании

Сведений о пострадаших нет.

Представители экстренного ведомства в 09:31 утра по времени Москвы локализовали возгорание в доходном доме Ивана Парамонова, расположенного в историческом центре Ростова-на-Дону. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС России по региону. Известно, что огонь охватил территорию четырехэтажного здания по Социалистической улице, 128. Пострадала площадь в 600 квадратных метров. Специалисты занимаются ликвидацией огня по второму рангу сложности. Уточним, что ранее здание принадлежало купеческой семье. В администрации города уточнили, что дом был создан в 19000 году. Сейчас помещение считается аварийным.

Ростов-на-Дону, горит бесхозное четырехэтажное здание. Объявлен ранг пожара №2. По предварительной информации, площадь пожара 600 кв. м. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В настоящее время пстрадавших нет. К ликвидации последствий инцдиента привлечены 61 человек личного состава и 20 единиц техники. Во время пожара обрушилась кровля строения.

МЧС: в ближайшие несколько часов в Петербурге ожидается туман.

Фото и видео: ГУ МЧС России