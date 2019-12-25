Актер Павел Деревянко остался без работы в театре Моссовета

Единственный спектакль, в котором он был задействован, вывели из репертуара.

Популярный российский актер Павел Деревянко объяснил, почему его нельзя будет увидеть в театре Моссовета в ближайшее время. В беседе со "СтарХит" он заявил, что единственный спектакль, в котором он был задействован, не так давно вывели из репертуара.

Павел Деревянко служит в театре Моссовета почти 15 лет. Актер играл в постановке "Рогоносец" и признался, что устал от этой роли.

"Рогоносец" – невероятно энергозатратный спектакль, поэтому больше мы играть его не будем. Есть еще "Дядя Ваня" и "Три сестры", но они сейчас пока не идут. Тем не менее, из театра я пока никуда не ухожу. Отметил Деревянко

Несмотря на то, что актер не собирается уходить из труппы театра, ролей у него на данный момент не осталось. Деревянко подчеркнул, что у него нет конфликта с худруком Евгением Марчелли. Он уверен, что может выстроить отношения со всеми, с кем работает.

Ранее Павел Деревянко объяснил, почему больше не хочет сниматься в Голливуде.

Фото: Instagram / pablo_derevyanko