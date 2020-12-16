Актер Павел Деревянко не смог назвать фильм, в котором снимался у Михалкова

Российский актер театра и кино Павел Деревянко, комментируя слова режиссера Никиты Михалкова о гонораре 300 тысяч за смену, не смог назвать фильм, в котором снимался у него.
"Я снимался в его кино. Господи, как же оно называется. Все выскочило. Большой огромный трехъярусный фильм Никиты Сергеевича", - сказал Деревянко в интервью Тине Канделаки на радио "Комсомольская правда".
Вспомнить название фильма актеру помогла ведущая. Она предположила, что речь идет о картине "Утомленные солнцем 2: Цитадель". Деревянко сыграл роль безногого солдата.
Деревянко заявил, что Михалков некорректно высказался о его зарплате. По словам актера, у него немного другие расценки. Но, несмотря на эту неприятную ситуацию, Деревянко по-прежнему относится к Михалкову с уважением.
Ранее Юрий Колокольников назвал "бредом" слова Бортич и Деревянко о притеснениях.
Фото: Instagram / pablo_derevyanko
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