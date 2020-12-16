Актер Павел Деревянко не смог назвать фильм, в котором снимался у Михалкова

Он заявил, что хорошо относится к режиссеру даже несмотря на то, что он некорректно назвал сумму его гонорара за смену.

Российский актер театра и кино Павел Деревянко, комментируя слова режиссера Никиты Михалкова о гонораре 300 тысяч за смену, не смог назвать фильм, в котором снимался у него.

"Я снимался в его кино. Господи, как же оно называется. Все выскочило. Большой огромный трехъярусный фильм Никиты Сергеевича", - сказал Деревянко в интервью Тине Канделаки на радио "Комсомольская правда".

Вспомнить название фильма актеру помогла ведущая. Она предположила, что речь идет о картине "Утомленные солнцем 2: Цитадель". Деревянко сыграл роль безногого солдата.

Деревянко заявил, что Михалков некорректно высказался о его зарплате. По словам актера, у него немного другие расценки. Но, несмотря на эту неприятную ситуацию, Деревянко по-прежнему относится к Михалкову с уважением.

Ранее Юрий Колокольников назвал "бредом" слова Бортич и Деревянко о притеснениях.

Фото: Instagram / pablo_derevyanko