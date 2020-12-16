Павел Деревянко объяснил, почему больше не хочет сниматься в Голливуде

Он заявил, что опыт работы с голливудскими коллегами принес ему "разочарование по всем уровням".

Актер Павел Деревянко в беседе с 5-tv.ru признался, что больше не хочет сниматься в Голливуде. Его единственный опыт работы с голливудскими коллегами принес ему "разочарование по всем уровням".

В 2015 году Деревянко снимался вместе со Светланой Ходченковой в международном проекте "Кровавая леди Батори". Этот фильм продюсировал Хейден Кристенсер – исполнитель роли Дарта Вейдера в легендарных "Звездных войнах".

Актер рассказал, что съемки проходили в замке в Румынии. Когда ему предложили роль в этом фильме, он согласился, хотя и платили мало.

Думал, что усилю свой английский, а в итоге стрессанул по окончании съемок, потому что улучшить английский у меня не получилось — они болтали очень быстро, и я только раздражался. Заявил Деревянко

В итоге, по его мнению, у него не получилась роль, поскольку он постоянно думал о своем акценте. После этого актер испытал разочарование и решил, что Голливуд ему не нужен.

Ранее актер Павел Деревянко не смог назвать фильм, в котором снимался у Михалкова.

Фото: Instagram / pablo_derevyanko