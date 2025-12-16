На Пугачеву подали в суд из-за долга за свет в пустующей квартире

У покинувшей Россию Аллы Пугачевой нашли долг в 8722 рубля за электричество.

Певица Алла Пугачевой накопила долг в 8722 рубля за электричество в пустой квартире на Арбате. Ее несколько лет пытаются продать, но безуспешно, сообщил Telegram-канал Mash.

Журналисты отметили, что энергетики подали в суд на Пугачеву из-за неоплаченных счетов. Долги копились с октября 2023-го по январь 2026 года.

Примадонна является владелицей 300-метровых апартаментов в элитном ЖК "Филипповский", недалеко от Кремля и храма Христа Спасителя. Весной пятикомнатную квартиру выставили на продажу за 391 млн рублей. При этом похожие варианты в этом доме продают почти за полмиллиарда.

Риелторы проводят показы квартиры в закрытом режиме. Они признаются, что найти покупателя на такой объект непросто.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Пугачева покинула Россию вместе с мужем и двумя детьми. Исполнительница хита "Миллион алых роз" сейчас живет на Кипре.

Ранее режиссер Никита Михалков обвинил Аллу Пугачеву в ненависти к России.

Фото: Magnific