Песков: родство с иноагентом не должно становиться "именем нарицательным"

В Кремле прокомментировали возвращение эмигрантов в Россию.

Родство с иностранным агентом не должно становиться "именем нарицательным". Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 3 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник прокомментировал таким образом возвращение певицы Аллы Пугачевой в Москву. Он пояснил, что граждане страны могут свободно покидать и прибывать в страну вне зависимости от того, являются ли они родственниками иноагентов

Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс. <…> Естественно, любой российский гражданин <…> всегда свободно возвращается на свою Родину. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал развитие отношений Казахстана с Европой нормальным процессом.

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