  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:31
70
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: родство с иноагентом не должно становиться "именем нарицательным"

0 0

В Кремле прокомментировали возвращение эмигрантов в Россию.

Родство с иностранным агентом не должно становиться "именем нарицательным". Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 3 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.  Чиновник прокомментировал таким образом возвращение певицы Аллы Пугачевой в Москву. Он пояснил, что граждане страны могут свободно покидать и прибывать в страну вне зависимости от того, являются ли они родственниками иноагентов

Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс. <…> Естественно, любой российский гражданин <…> всегда свободно возвращается на свою Родину.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал развитие отношений Казахстана с Европой нормальным процессом.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: алла пугачева, дмитрий песков, иноагент, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии