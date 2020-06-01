По его словам, в этом нет ничего удивительного.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал развитие отношений Казахстана с Европой нормальным процессом. Об этом он сообщил журналистам.

В Кремле прокомментировали визиты европейских лидеров в Казахстан. По словам Пескова, в этом нет ничего удивительного. Он также подчеркнул, что для той же Венгрии Казахстан исторически является домом благодаря историческим корня.

Казахстан развивает отношения с теми государствами, которые больше соответствуют его интересам, это абсолютно нормально. У нас свои отношения с Казахстаном, коими мы дорожим. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков заявил, что Россия извлекает пользу из санкций.

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