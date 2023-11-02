Россия извлекает пользу из санкций, заявил Песков

У стран коллективного Запада наблюдается дефицит идей, однако недружественные государства все равно продолжат вводить санкционное давление против Москвы. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 2 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что Запад и сам сталкивается с большими проблемами. По мнению специалиста, европейцы и американцы сами понимают, что их действующие ограничительные пакеты только бьют но национальным интересам тех, кто их вводил.
И США, и Евросоюз будут продолжать придумывать новые санкции, хотя явно у них уже дефицит идей...
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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