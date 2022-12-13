Чернышенко раскритиковал образ русского в западных компьютерных играх

Виц-премьер раскритиковал "Блицкриг" и Call of duty.

Идеология в некоторых иностранных компьютерных играх направлена на то, чтобы представить Россию в неприглядном виде для мирового сообщества. Соответствующее заявление в рамках выступления на всероссийском просветительском форуме "Знание"сделал заместитель председатель правительства страны Дмитрий Чернышенко. Специалист добавил, что при просмотре картины глубина контакта со зрителям осставляет около полутора часов, в то время как для игры это время увеличивается до десяток часов. В качестве примера эксперт привел такую игру как Call of duty: Black Ops. В этом проекте основным отрицательным персонажем остается "плохой генеральный русский". Зарубежные разработчики сделали этого героя стреляющим, убивающим и пьющим водку.

Нас заставляют играть в чужие игры, причём в прямом и переносном смысле слова. И на протяжении этих десяти часов вам качают чужую идеологию. Более того, вы оставляете цифровые следы - они сохраняются и анализируются на серверах, которые находятся не в России, и используются в разных очень нехорошие вещах. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Еще одним примером стала иностранная игра "Блицкриг", которая по сюжету предполагает победу немецкого фашистского Вермахта в Великой Отечественной войне. Дмитрий Чернышенко заметил, что такими проектами Запад навязывает страшные и неправдивые сюжеты, которые притворяются "игровой фантазией".

Чернышенко заявил, что МОК пытается склонить российских спортсменов к предательству страны.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"