Чернышенко заявил, что МОК пытается склонить российских спортсменов к предательству страны

Вице-премьер России заявил, что стране не нужна Олимпиада в Париже на таких условиях.

Критерии допуска российских спортсменов к зарубежным турнирам, предложенные Международным олимпийским комитетом (МОК), являются унизительными для атлетов. Соответствующее мнение огласил в рамках выступления на всероссийском просветительском марафоне "Знание" в Москве заместитель председателя правительства, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Чиновник пояснил, что от участников таких соревнований требуют предать Родин в том случае, если они хотят участвовать в летних Олимпийских играх в Париже. И даже в этом случае спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом и без исполнения государственного гимна в случае победы. По мнению эксперта, недружественные страны больше не придерживаются принципа быть вне политики или обеспечения равных условий.

Мы уходим от гегемонии Запада, когда все страны по указке Америки переписывают под себя законы, оправдывают любые агрессии. Не знаю, мы хотим такую Олимпиаду? Не хотим. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"