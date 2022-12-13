Чернышенко дал прогноз, сколько туристов отдохнут в России в 2023 году

Вице-премьер РФ призвал развивать туротрасль в регионах, широко не известных путешественникам своими маршрутами.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал прогноз о том, сколько туристов отдохнут на территории страны в 2023 году. В рамках видеообращения к участникам выставки выставки MITT-2023 чиновник отметил, что показатели превысят допандемийные значения. Эксперт добавил, что в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" формируются необходимые условия для роста показателей. Вице-премьер ФР призвал уделять внимание не только хорошо известным, традиционным направлениям, но также и помогать тем регионам, в которым отрасль только начинает развиваться.

За 2022 год число граждан, которые воспользовались коллективными средствами размещения, выросло на восемь процентов и составило около 63 миллионов человек. В этом году мы ожидаем, что будет больше 65 миллионов. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ



Напомним, что в 2019 году туристический поток по России составлял порядка 65 миллионов поездок. По результатам 2022 года этот показатель вырос по сравнению аналогисным периодом 2021 года на восемь процентов. Об этом упоминал министр по экономическому развитию Максим Решетников.

На поддержку российских научно-образовательных центров выделят свыше 4,6 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России