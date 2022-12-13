На поддержку российских научно-образовательных центров выделят свыше 4,6 млрд рублей

Чернышенко рассказал о проекте Белгородского НОЦ.

На поддержку российских научно-образовательных центров власти страны выделят свыше 4,6 млрд рублей. Соответствущее заявление в ходе правительственного часа в Совете Федерации сделал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Чиновник пояснил парламентариям из верхней палаты парламента. Чиновник уточнил, что денежные средства пойдут на реализацию запланированных мероприятий в период с 2023 по 2024 года. В частности, сформировано порядка 15 НОЦ мирового уровня, которые занимаются разработкой свыше 170 проектов при участии 145 вузов, 140 научных организаций, 300 технологических компаний. В качестве примера гость привел политикам пример с Белгородским НОЦ, который работает на изготовлением растительного мяса с ежегодным объемом в восемь тысяч тонн. Мощности можно увеличивать до 40 тысяч тонн. Чернвшенко подчеркнул, что речь ведется о принципиально новом методе получения продукта, который в три раза дешевле животного белка.

Получаемый продукт соответствует требованиям здорового питания. Также там разработана технология заменителя сахара, сделанного на основе белков, что снизит риск многих заболеваний, прежде всего сахарного диабета. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чернышенко: финансирование научного развития РФ с 2023 года составит 1,2 трлн рублей.

Фото и видео: Совет Федерации