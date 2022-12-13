Чернышенко: финансирование научного развития РФ с 2023 года составит 1,2 трлн рублей

Вице-премьер напомнил о цели по достижению технологического суверенитета РФ.

Российский вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко рассказал о том, что финансирование научного и технологического развития страны с 2023 года и в последующие годы составит 1,2 триллиона рублей. Соответствующей статистикой чиновник поделился с сенаторами в верхней палате парламента, выступая в рамках правительственного часа.

Благодаря поддержке президента мы собрали средства на гражданскую науку в госпрограмме научно-технологического развития. Она объединила 34 разрозненные госпрограммы на огромную сумму - порядка 1,2 трлн руб. ежегодно. В этом году обновим элементы госпрограммы во всех критически значимых отраслях: медицине, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

В официальной презентации Дмитрия Чернышенко заметил, что около 559 миллиардов рублей из 1,2 триллиона власти страны направят проведение исследований и разработок. Вице-премьер РФ рассказал, что в условиях западного санкционного давления президент Владимир путин поставил перед правительством задачу по достижению технологического суверенитета. Сейчас усилия отечественного научного сообщества направлены на то, чтобы решить поставленные задачи в кратчайшие сроки, конкретные результаты для обеспечения независимости и конкурентоспособности страны.

Чернышенко: Объем льготных ипотечных кредитов для IT в 2022 году составил 53 млрд рублей.

Фото и видео: Совет Федерации