Объем льготных ипотечных кредитов для IT в 2022 году составил 53 млрд рублей

Дмитрий Чернышенко рассказал о статистике по поддержке IT-специалистов.

Объем льготных ипотечных кредитов для специалистов сферы IT в 2022 году составил 53 миллиардов рублей. Соответствующее заявление в ходе итогового брифинга в правительстве, посвященного результатам реализации национального проекта "Цифровая экономика" сделал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чиновник объяснил, что готовит о льготной ипотеке для сотрудников информационной среды. В общей сложности в стране было выдано порядка 6,8 тысяч льготных ипотечных кредитов. За прошлый год заявка была одобрена для 16,4 тысяч айтишников.

Мы помогаем IT-специалистам индивидуально. Было выдано на 53 млрд рублей ипотечных кредитов. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Напомним, что пограмму льготной ипотеки для IТ-специалистов под 5% правительство России запустило в мае 2022 года. Максимальная сумма такого кредита для субъектов страны с населением более одного млн человек составляет 18 млн рублей, а для других регионов - 9 млн рублей.

Чернышенко: количество аккредитованных IT-компаний увеличилось почти до 20 тыс.

Фото и видео: Правительство России