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Чернышенко: количество аккредитованных IT-компаний увеличилось почти до 20 тыс

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Вице-премьер РФ рассказал о помощи айтишникам со стороны правительства.

Количество аккредитованных в России IT-компаний увеличилось почти до 20 тысяч. Соответствующее заявление в ходе итогового брифинга с коллегами по результатам выполнения задач национального проекта "Цифровая экономика" за 2022 год сделал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Специалист отметил, что рост числа информационных предприятий страны произошел в том числе и за счет правительственной поддержки отрасли.

Количество аккредитованных IT-компаний увеличилось почти в пять раз. Если в начале 2021 года их было 4 тыс., то сейчас - почти 20 тыс.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Вице-премьер отметил, что такой рост числа аккредитованных компаний произошел благодаря принятым мерам поддержки отрасли. 

Доходы от реализации промышленного ПО РФ могут вырасти до 190 млрд рублей к 2025 году.

Фото и видео: Правительство России

Теги: it-сфера, дмитрий чернышенко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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