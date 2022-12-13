Доходы от реализации промышленного ПО РФ могут вырасти до 190 млрд рублей к 2025 году

Дмитрий Чернышенко оценил итоги нацпроекта за прошлый год.

Доходы от реализации российского промышленного программного обеспечения в стране могут вырасти до 190 миллиардов рублей к 2025 году. Соответствующее заявление в ходе итогового брифинга по вопросам результатов реализации национального проекта "Цифровая экономика" за 2022 год сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Эксперты прогнозируют рост таких доходов от сектора.

До 2025 года рассчитываем увидеть рост доходов от реализации отечественного промышленного ПО до 190 млрд рублей. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чернышенко рассказал об отраженных кибератаках на Россию.

Фото и видео: Правительство России