В зоопарке уточнили, что первыми зубами стали два нижних клыка.

У маленькой панды из Московского зоопарка появились первые зубки. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, опубликовав видео в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что 24 ноября детенышу исполнилось три месяца. После регулярного осмотра зоологи обнаружили у маленькой панды зубы, которые соответствуют всем нормам роста развития вида животного. В зоопарке уточнили, что первыми зубами стали два нижних клыка. Молочные зубы у панд растут с трех месяцев до примерно полугода.

Ранее мы сообщали, что манул Тимофей из Московского зоопарка подготовился к зиме.

Видео: Telegram / Московский зоопарк