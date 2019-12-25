Бюджет Петербурга на 2027 год могут увеличить более чем на 9 млрд рублей

Депутаты предложили направить дополнительные средства на благоустройство, медицину, ЖКХ и спорт.

Бюджет Петербурга на 2027 год предложили увеличить более чем на 9 млрд рублей. Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания рассмотрит 19 поправок ко второму чтению документа 12 ноября. Об этом сообщил председатель городского парламента Александр Бельский.

Одну из крупнейших инициатив представил губернатор Александр Беглов. Он предложил увеличить доходную и расходную части бюджета на 4,7 млрд рублей. Средства планируют направить на развитие коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт зданий.

Фракция "Единая Россия" выступила с предложением выделить 1,5 млрд рублей на благоустройство и еще 1,2 млрд рублей на нужды больниц. В последнюю сумму входят расходы на приобретение высокотехнологичного оборудования и ремонт медицинских учреждений. Кроме того, партия предлагает предусмотреть более 500 млн рублей на массовый и адаптивный спорт, включая поддержку команды ветеранов боевых действий по следж-хоккею.

ЛДПР предложила направить средства на ремонт детских оздоровительных комплексов. "Зеленые" выступили за реконструкцию плотины Гаусмана в Сестрорецке, а КПРФ запросила 82 млн рублей на обновление операционного блока больницы Святой Елизаветы.

"Новые люди" предложили выделить финансирование на фестиваль мотокультуры. Независимый депутат Дмитрий Павлов выступил с инициативой организовать массовые любительские забеги.

После рассмотрения в бюджетно-финансовом комитете поправки направят на обсуждение бюджетной комиссии. На пленарное заседание Законодательного собрания вынесут только те предложения, которые будут сбалансированы и соответствовать общей стратегии развития города, отметил Бельский.

Ранее мы сообщили о том, что микробизнес Петербурга возглавил рейтинг зарплат в первом полугодии.

Фото: Piter.TV