Степашин рассказал, как Путин просил у Ельцина разрешения ездить к больному отцу

Отец Владимира Путина — Владимир Спиридонович — скончался в 1999 году в возрасте 88 лет.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин поделился воспоминаниями о Владимире Путине времен его назначения директором ФСБ. В интервью ТАСС он рассказал, что единственной личной просьбой будущего президента к Борису Ельцину было разрешение каждые выходные навещать тяжелобольного отца в Петербурге.

По словам Степашина, в 1998 году, когда Путин возглавил Федеральную службу безопасности, они с тогдашним президентом находились в близких отношениях. И малоизвестный широкой публике эпизод характеризует человеческие качества нового директора ФСБ.

Когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина... чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург. Сергей Степашин, бывший премьер-министр России

Ельцин, по словам экс-премьера, поинтересовался причиной столь частых поездок. Ответ Путина раскрывает его отношение к семье: у отца будущего президента была тяжелая болезнь.

[Путин] говорит, у него отец болел тяжело, и он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек. Сергей Степашин, бывший премьер-министр России

Назначение Путина директором ФСБ произошло в июле 1998 года. До этого он прошел путь от заместителя управляющего делами президента до первого заместителя главы Администрации президента. Впоследствии, в августе 1999-го, он сменил самого Сергея Степашина на посту председателя правительства РФ. Отец Владимира Путина — Владимир Спиридонович — скончался в 1999 году в возрасте 88 лет.

Ранее Piter.TV сообщал, что Украина при создании СССР была без Крыма и Одессы, заявил Степашин.

Видео: Telegram / ТАСС