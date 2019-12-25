ФРГ рассматривает Киев как место для инвестиций.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Украину продолжать реформы. Об этом чиновница заявила по видеосвязи коллегам на немецко-украинском бизнес-форуме. Спикер подчеркнула, что реализация структурных реформ в Киеве имеет большое значение для ФРГ.

Тот факт, что Украина выразила свою приверженность реформам, играет для нас большую роль...В некоторых сферах эти шаги еще впереди. Мы можем вас лишь вдохновить на последовательное продолжение курса. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

В Германии объяснили, что рассматривают Украину в качестве места для инвестиций, но при этом бизнесменов волнует вопрос коррупции в стране.

Христианско-демократический союз уступил на выборах в двух федеральных землях Германии.

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